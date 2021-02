Cristiano Ronaldo ha messo nel mirino il primato di Omar Sivori, che impiegò soltanto 124 partite per raggiungere i 100 gol con la maglia della Juventus. CR7 è a quota 90 in 117 partite, difficilissimo ma non impossibile raggiungere El Cabezon. Ma se non ce la dovesse fare, Ronaldo molto probabilmente sarà il secondo più veloce nella storia juventina a toccare le 100 reti.



Questa la classifica completa: quante partite hanno impiegato i 13 bomber "ultracentenari" della Juve a raggiungere quota 100?



Sivori 124 partite

Borerl 135

J. Hansen 141

Charles 160

R. Baggio 162

Boniperti 165

Trezeguet 168

Gabetto 189

Platini 191

Munerati 219

Anastasi 235

Bettega 258

Del Piero 280