Non solo i gol, ci sono anche gli assist a descrivere parzialmente il rendimento dei giocatori di una squadra. Se Cristiano Ronaldo è il re dei marcatori sia della Juventus che della Serie A 2020-2021, chi sono gli assistmen bianconeri?



Questa la classifica assist completa della Juve in campionato:



Juan Cuadrado 9 (settimo nella classifica ufficiale della Serie A, dietro a Malinovskyi, Mkhitaryan, De Paul, Zielinski, Zapata e Ilicic)

Alvaro Morata 8

Federico Chiesa 8

Aaron Ramsey 4

Danilo 4

Paulo Dybala 3

Rodrigo Bentancur 3

Dejan Kulusevski 3

Federico Bernardeschi 2

Cristiano Ronaldo 2

Weston McKennie 2

Merih Demiral 1

Gianluca Frabotta 1

Giorgio Chiellini 1

Alex Sandro 1

Matthijs De Ligt 1

Adrien Rabiot 1



I marcatori juventini in questo campionato sono 14, gli assistmen sono 17