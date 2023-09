La storia d’amore tra Bonucci e la Juventus è finita, ma gli strascichi sono ancora lunghi e porteranno fino in tribunale. Un fatto che segue diversi eventi e anche un retroscena importante. La Juve e lo stesso Allegri avevano da tempo spiegato al giocatore che sarebbe stato fuori dai piani per quest'anno e l'allenatore bianconero gli ha anche suggerito di ritirarsi alla fine della scorsa stagione e frequentare il corso di allenatore, assicurandogli che nel giro di poco sarebbe andato a sedersi sulla panchina della Next Gen o della Primavera bianconera. Ma Bonucci vuole ancora giocare e, in futuro, si vede più come dirigente. Lo riporta Tuttosport.