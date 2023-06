Avanti con Max Allegri per la Juve, nonostante i rumors che lo coinvolgono nuovamente a pochi giorni dalla presa di posizione della società e che provengono dal Medio Oriente. Come scrive il Corriere dello Sport, "ci sarebbe l’Al-Hilal pronto fare un ricco shopping non più solo di grandi calciatori (Benzema, Kanté) ma anche di grandi allenatori, tanto che avrebbe pronta per Allegri una proposta di un contratto biennale da 20 milioni a stagione". E si è parlato così di un appuntamento in agenda a breve a Montecarlo per approfondire la possibilità.