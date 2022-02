Cambiaso corre a testa bassa, con i riflettori delle big già puntati su di lui. Ci sono Napoli, Atalanta, Inter e anche la Juventus, che sta pensando a lui per il dopo Alex Sandro. Nel mercato di gennaio c'è già stato un primo sondaggio, la richiesta del club rossoblù si aggira intorno ai 10/12 milioni di euro ma potrebbero anche aumentare se il ragazzo dovesse continuare su questi livelli. Il Genoa ha messo in conto che in estate potrebbero arrivare offerte importanti per Cambiaso, il giocatore ci teneva a finire la stagione in rossoblù.