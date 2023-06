Come rivela calciomercato.com, su Hojlund la strada è in salita per la Juve. L'Atalanta non abbasserà la richiesta deidi euro e si potrebbe profilare un'asta: United e Chelsea, che ora ha puntato anche Vlahovic, infatti non si sono tirate indietro. L'unico dubbio del danese è la possibilità di giocare in Europa il prossimo anno: a Bergamo, o in altre squadre di Premier, sarebbe garantita, a Torino ancora non si sa.