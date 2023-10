Come racconta Gazzetta, l’udienza sul ricorso numero 8258 era in programma ieri mattina, ma la Juventus l’ha resa inutile con 3 pagine di documento inviate al tribunale. Oltre al risarcimento, — che era stato quantificato in 443.725.200 euro secondo quanto indicato nella relazione semestrale del bilancio bianconero — era inizialmente in ballo anche l’annullamento dell’assegnazione del titolo all’Inter.