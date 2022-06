Tra gli obiettivi di mercato della Juventus, un centrale di difesa pronto, che possa prendere il posto di Giorgio Chiellini. Tra i nomi in lista, il sogno è Koulibaly. Difficile trattare con il Napoli ma, secondo Tuttosport, la chiave per sbloccare l'affare potrebbe essere l'inserimento di Demiral come pedina di scambio, nel caso in cui il turco non venisse riscattato dall'Atalanta.