Doppia valenza, sportiva ed economica: laè tutto questo. A riassumere le cifre della prossima stagione, è Tuttosport: "l’Uefa verserà circa 2 miliardi di euro ai 32 club che parteciperanno alla massima competizione europea. Le entrate nette disponibili per le formazioni che prenderanno parte alla fase a gironi verranno suddivise così: il 25% sarà destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro), il 30% agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro), un altro 30% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro) e infine l’ultimo 15% sarà relativo alle quote variabili legate al market pool (300,3 milioni di euro, distribuito in base al valore proporzionale di ciascun mercato televisivo). La fase a gironi vale circa 15,64 milioni di euro per club, suddiviso in un acconto di 14,8 milioni e un saldo di 840 mila euro. I bonus relativi agli esiti delle gare saranno i seguenti: 2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930 mila euro per pareggio. Una volta superato il primo scoglio, si passa alla fase ad eliminazione diretta. Ovviamente, la torta diventa sempre più succulenta: gli ottavi di finale valgono 9,6 milioni di euro a società, i quarti 10,6 milioni, le semifinali 12,5 milioni, l’ultimo atto 15,5 milioni e infine il successo in finale frutta 4,5 milioni. Tra quota di partenza e bonus variabili (in base alle prestazioni), chi vince la Champions League può ricevere un massimo di 85,14 milioni di euro".