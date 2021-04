La Juventus dice definitivamente addio alla rimonta scudetto e deve guardarsi le spalle nella lotta Champions, che si fa più agguerrita che mai. Con il pareggio della squadra di Pirlo a Firenze, anche il piazzamento tra le prime quattro non è più così certo: gli esperti di SNAI, infatti, quotano la qualificazione dei bianconeri alla prossima edizione della Champions League, a 1,45 in rialzo rispetto all’1,20 che fa riferimento all’ultimo turno di campionato. Se l’Atalanta sembra ormai quasi sicura di staccare il pass, a 1,12, a giocarsi la possibilità di accedere al massimo trofeo continentale ci sono anche Napoli e Milan che mettono il fiato sul collo a Ronaldo e compagni. I partenopei, con una partita in meno, si giocano alla medesima quota della Juve, nonostante i 3 punti di distacco. Il Milan, come riporta Agipronews, che attualmente appaia i campioni d’Italia in carica in classifica, insegue a ruota a 1,50. Una di queste quattro rimarrà fuori, mentre la Lazio sembra ormai tagliata fuori dalla prossima Champions: una qualificazione dei biancocelesti paga, infatti, 4 volte la posta.