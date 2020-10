1









Martedì partirà ufficialmente la Champions League 2020-2021 della Juventus, in trasferta contro la Dinamo Kiev: calcio d'inizio fissato per le 18.55 ora italiana. L'avventura dei bianconeri però inizierà il giorno prima, ossia domani: dopo l'allenamento alla Continassa alle 10.15 del mattino, la squadra volerà nella capitale ucraina. Alle 18.45 italiane è in programma la conferenza stampa di Pirlo insieme a un giocatore bianconero, allo stadio Olimpiyskiy che sarà sede del match. La conferenza stampa di mister Lucescu, invece, avrà luogo alle 16 italiane, prima rispetto a quella juventina. Potrete seguire tutto in diretta su IlBianconero.com.