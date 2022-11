Per quanto si provi a cercare, con ottimismo e buona volontà, l'esperienza di quest'anno dellainoffre davvero pochissimi spunti positivi: cinque sconfitte e una sola vittoria, con la qualificazione incentrata grazie anche a un pizzico di fortuna, non possono di certo far sorridere una squadra che puntava a ben altri traguardi, nonostante le defezioni in rosa e un girone comunque non semplicissimo, considerando soprattutto la presenza del. Difficile, insomma, non parlare di fallimento, per quanto in alcune occasioni Massimilianoabbia detto di non voler sentire pronunciare quel termine.Eppure, nonostante tutto, l'uscita anticipata dal torneo non ha avuto particolari ripercussioni sulper la Juve: il club bianconero, infatti, è rimasto stabile al, sempre primo tra quelli italiani e superato solo da "colossi" di caratura internazionale del calibro di. A chiudere la top ten l', che gli uomini di Massimiliano Allegri potrebbero incrociare in Europa League, mentre la prima squadra del Bel Paese che si incontra scorrendo la graduatoria è la(12^), vincitrice dell'ultima edizione della Conference League. 16^ posizione per l'(in discesa) e 22^ per il, mentre ilqualificato agli ottavi sale al 44° posto. Almeno su questo fronte, insomma, la Juve può ancora dire di essere tra le migliori. Magra consolazione, ma tant'è...