Tutto ancora aperto, tutto ancora in bilico. Soprattutto il futuro di alcuni giocatori della Juventus può dipendere dalla qualificazione alla prossimaDue giocatori, come riferisce La Gazzetta dello Sport, hanno già il futuro segnato: si tratta di Juane Leandro. Per il colombiano addio con il contratto in scadenza al termine della stagione attuale mentre l'argentino farà rientro al PSG vista la mancata volontà di riscatto da parte di Madama. Le tre posizioni più in bilico però sono quelle di Angel, Adriene Dusan. In gallery il punto sul futuro dei tre.