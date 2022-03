Questa è la competizione di Max Allegri. Almeno stando ai numeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche se non l'ha mai vinta, Allegri sta alla Champions con una comodità disarmante. Del resto, il bilancio è buono: tre eliminazioni agli ottavi, tre ai quarti, due finali perse. Più gli ottavi raggiunti con il Milan nel 2013-14, ma senza la possibilità di giocarli a causa dell’esonero a gennaio dopo la sconfitta con il Sassuolo.



SEMPRE OLTRE - Ha sempre superato la fase a gironi, stasera possono arrivare i quarti di finale e sarebbe la sesta volta su 10 totali. Niente male. Non è una missione impossibile: perché? Perché Allegri sa come si vince in Champions: 44 successi, 26 pareggi e 23 sconfitte, questo il suo bilancio nell’Europa che conta. Media punti di 1,70.



SPAURACCHIO OTTAVI - La Juve arriva però da due eliminazioni agli ottavi ed è "la strettoia di stasera". Allegri c'entra poco. Nel 2020, l’anno orribile della pandemia, era stato Maurizio Sarri a uscire agli ottavi contro il Lione. Nel 2021 era toccato ad Andrea Pirlo vivere la stessa delusione con il Porto. Ecco, il Villarreal è come queste due squadre, probabilmente più forti. La Juve ha capito dai propri errori?