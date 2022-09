Come racconta Gazzetta, seera a tutti gli effetti considerato un esubero, quella suè stata una scelta non solo economica, ma anche tecnica. La Juve, in accordo con Massimiliano Allegri, ha preferito tenere il giovane Fagioli come alternativa in mediana, dando il via libera alla partenza dello svizzero, arrivato appena qualche mese fa. Ora Zakaria va al Chelsea in prestito, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro e stipendio (3 milioni netti) pagato interamente dai londinesi.