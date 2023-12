In casasi deve ancora smaltire la rabbia e la delusione per quanto avvenuto ieri sera sul campo del Genoa, con i bianconeri che nono sono riusciti ad andare oltre l'1-1, un pò per demeriti, ma anche per gli errori commessi dalla squadra arbitrale. Pareggio che potrebbe favorire l'allungo dell'Inter in classifica che, in caso di vittoria contro la Lazio potrebbe incrementare il distacco sulla Vecchia Signora per un totale di 4 punti. Si tratta di un punto cruciale della stagione, con i nerazzurri che potrebbero dare il via alla loro prima fuga stagionale, ma con la Juve che comunque, non molla la presa.- Servirà però un obbligato, con ilche necessita di almeno un rinforzo e i nomi annotati sulla lista di Giuntoli e Manna sono tanti. In queste ultime settimane sta prendendo quota quello del talentino dello Shakthar,, per il quale si potrebbe tentare un primo approccio già nella finestra di gennaio.- Questo ipotetico colpo però, potrà essere realizzato solo a fronte di una cessione imminente eSull'esterno ingelse ci sono Tottenham e Marsiglia, con la Vecchia Signora che chiede una cifra compresa tra idi euro per lasciarlo partire.