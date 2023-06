Lo sappiamo: le considerazioni finanziarie e strategiche potrebbero portare a ulteriori partenze in casa Juve. Tra questi, c'è anche una delle storie più importanti di questa stagione: parliamo di, E del suo contratto fino al 2025, che richiede una decisione in questa finestra di mercato riguardo al suo futuro.Nonostante abbia un mercato piuttosto vario e degli estimatori, si è trovato in ombra rispetto al sistema di gioco scelto da Allegri, dove Kostic è stato naturalmente il titolare e il preferito. Se il prezzo è giusto, potrebbe essere considerato un potenziale "tesoretto" in questa estate, e non ci sarebbero particolari scrupoli nel metterlo sul mercato rispetto ai giovani formati dal club. Questa situazione si applica in parte, anche se in misura minore, a Matias Soulé, che è arrivato alla Juventus nel 2020. Al momento, si parla di un possibile prestito, che sembra essere la soluzione più ragionevole. Tuttavia, le decisioni finanziarie potrebbero portarlo altrove, e questo dipende anche dal resto della strategia di cessioni guidata da Manna.