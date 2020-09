1









Come racconta Calciomercato.com, c'è ancora la possibilità che Paulo Dybala lasci la Juve: "Se così fosse, è chiaro che tutti gli indizi portano a Paulo Dybala, che vive ancora una situazione di stallo per quanto riguarda il rinnovo di un contratto che inizia pericolosamente ad avvicinarsi alla scadenza, fissata a giugno 2022. L’argentino ha fatto alla Juve una richiesta importante, un contratto da 20 milioni di euro a stagione, un super ingaggio. E una trattativa che non si sblocca, con il pericolo sempre più concreto, per la Juve, di ritrovarsi a fine mercato con in casa un calciatore che, se poi non rinnovasse durante il 2020-21, fra un anno dovrebbe essere ceduto a prezzo di saldo, per non perderlo a zero nel 2022".