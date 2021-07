La Juventus ha in uscita Merih Demiral per effettuare una preziosa plusvalenza e permettere al difensore turco di andare a giocare da titolare, o quantomeno non essere il quarto centrale nelle gerarchie, come invece sarebbe se dovesse rimanere in bianconero. A ritardare tuttavia questa cessione ci pensa però... l'Atalanta, sua pretendente in Italia: la Dea, riporta Tuttosport, ha rifiutato un'offerta da 50 milioni di euro del Tottenham per Cristian Romero.E intanto, la Juve e Demiral aspettano.