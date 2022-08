Laha ancora una priorità sul mercato: quella di cedere il centrocampista brasiliano. Il classe 1996 è ormaidi Massimiliano Allegri e non ha nemmeno preso parte alla tournée negli. Il centrocampista non ha le caratteristiche tecniche predilette da Massimiliano Allegri e il suo ingaggio pesa sulle casse bianconere. I suoi cinque milioni l'anno lavorrebbe eliminarli se non del tutto in maniera parziale.Se inizialmente sembrava chefosse in partenza direzionecon Gennaroche lo aspettava la trattativa ora è definitivamente sfumata. La Juventus però è convinta di poter trovare un club entro la fine del mercato, disposto ad accogliere il brasiliano in prestito e disposto a pagare buona parte del suo ingaggio