Arthur e la Juventus, fase di stallo. 20 giorni dopo la missione di Federico Cherubini a Londra, durante la quale sono stati incontrati intermediari ed esponenti di diversi club per cercare di piazzare gli esuberi - tra cui spicca proprio il brasiliano - la soluzione al problema sembra ancora lontana. Come riporta Calciomercato.com, al momento l'Arsenal resta l'unico club che ha davvero manifestato interesse per l'acquisto di Arthur. A complicare tutto, però, c'è la valutazione dell'ex Barcellona: visto il prezzo di acquisto, non può essere inferiore ai 46 milioni di euro - valore residuo a bilancio del cartellino al 30 giugno 2022 - cifra che frena i Gunners.



30 GIUGNO 2022 - C'è però una data che può essere chiave per un eventuale addio di Arthur: il 30 giugno 2022, infatti, saranno passati due anni fiscali dall'arrivo del giocatore in Italia. Un lasso di tempo che ha permesso alla Juventus di usufruire del Decreto Crescita: ecco perché un addio anticipato del brasiliano, rispetto a tale data, potrà difficilmente avvenire. Dopo, invece, si potrà ragionare con l'Arsenal, in una trattativa che si preannuncia comunque molto lunga.