La Juventus sta cercando in tutti i modi di rinforzare il centrocampo senza venir meno ai criteri di equilibrio economico nel proprio mercato. In altre parole:Oggi Calciomercato.com si sofferma sulle possibilità di cessione di Adrien Rabiot:"Si registra l'interesse del nuovo Newcastle, che si sta per affacciare sul mercato come nuova possibile superpotenza e che già da gennaio potrebbe iniziare a fare incetta di nuovi acquisti.Con quel fisico e con quella tecnica, si dice, dovrebbe fare sfracelli, ma quel momento non arriva mai, mentre si avvicina la fine del suo contratto con la Juve. In scadenza a giugno 2023,