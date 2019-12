Sfoglia la GALLERY per le foto della Cena dei bianconeri

Con l'ultima partita dell'anno in campionato, mercoledì in cas della Sampdoria, e ad un passo dalla finale di, domenica acon la, la Juve si è riunita per scambiarsi, in anticipo, gli auguri di Natale. La consueta cena è stata l'occasione per un confronto tra staff, giocatori e dirigenza, vista la presenza di tutti gli effettivi.Il presidente di FCA ed Exor, il Presidente, il Vice-Presidente, il Chief Football Officer Fabio Paratici, il Chief Financial Officer Marco Re, il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, lo staff tecnico e i collaboratori della prima squadra, e i giocatori si sono ritrovati al Royal Park I Roveri per la tradizionale cena natalizia bianconera.