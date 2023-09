. Accogliendo il ricorso della difesa, la Quinta sezione penale dellaha deciso di trasferire gli atti delriguardante lanella Capitale, dove ha sede la(in alternativa c'era anche l'ipotesi Milano). Nell' udienza di oggi il procuratore generale ha ribadito verbalmente quanto scritto nelle memorie di luglio, esprimendosi appunto per lo spostamento. I pm della Procura di Torino, Marco Gianoglio e Mario Bendoni, puntavano invece a mantenere il tutto nel capoluogo piemontese.Oltre al club bianconero sono coinvolte 12 persone, tra cui gli ex dirigenti della Juve Andrea, Pavel, Fabioe Maurizio, accusati a vario titolo di aggiotaggio, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza.- Intanto, in attesa della decisione definitiva della Cassazione che si pensava sarebbe arrivata solo domani, il titolo indel club bianconero ha chiuso la giornata con una perdita del 4,37%, risultando uno dei peggiori dell'intera Piazza Affari con il valore sceso di 0,150 euro rispetto all'apertura mattutina.