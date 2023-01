Oltre alla famosa carta "segreta" di Ronaldo, c. Ne parla di questo Tuttosport che fa riferimento alla "nota 10940” datata 14 aprile 2021.La Juventus e altre società coinvolte come Pescara, Parma e Sampdoria, hanno provato più volte a prendere visione di tale documento ricevendo però dei "no". Prima di tutto dal procuratore Giuseppe Chiné a seguito dell’istanza formalizzata il 14 marzo 2022 in quanto quella nota "non fa parte della documentazione acquisita nell’ambito del procedimento disciplinare" e dalla stessa Procura che ha ribadito come " la nota del 14 aprile 2021 non costituisce atto d’indagine" e dunque "rimane estranea al fascicolo e all’attività istruttoria".Secondo il quotidiano infatti,La Juve sostiene che quella nota del 14 aprile 2021 avrebbe dovuto essere considerata parte della documentazione relativa alle indagini e messa a disposizione delle parti. Di conseguenza, l'iter processuale doveva iniziare in quel momento con la Procura che aveva 30 giorni per l’iscrizione della notizia nell’apposito registro e 60 giorni per la durata delle indagini. La stessa Covisoc nel documento in cui informa la Procura dell’avvio di attività di controllo, fa riferimento alla nota in questione richiamando le “indicazioni interpretative” che vi erano presentiperché se il club avesse ragione, potrebbe essere dimostrato un vizio di forma e quindi l' azione disciplinare risulterebbe inammissibile.