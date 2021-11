Da quando è diventata di dominio pubblico l'indagine sulledellasi è parlato di una - ormai - famosarelativa all'operazione che ha portatoa Torino nell'estate 2018. La procura, imbeccata dalle intercettazioni, la sta cercando. Ma di cosa si tratta?- Come ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, il contratto che ha segnato il passaggio di CR7 ala Juventus è stato firmato in una villa nei pressi dell'aeroporto di Malpensa. Proprio lì, il portoghese ha siglato l'accordo:per quattro anni, l'ingaggio più alto di sempre nella storia del nostro calcio.- La Procura di Torino si è concentrata su una frase in particolare, pronunciata e intercettata, relativa a una "carta famosa che non deve esistere teoricamente". Si tratterebbe di una "scrittura privata concernente il rapporto contrattuale e le retribuzioni arretrate" di- Secondo la Gazzetta, i sospetti della Procura sarebbero quindi tutti relativi a stipendi arretrati. Questo perché la Juve, nelle stagioni 2019-20 e 2020-21, a causa del Covid, ha stretto accordi con i calciatori per posticipare (o cancellare) il pagamento di alcune mensilità. Il motivo? Non pesare ancora di più su un bilancio già fiaccato dalla pandemia. La “carta famosa”, che non è ancora saltata fuori, potrebbe riferirsi a. L'operazione che ha portato CR7 a Torino non è comunque tra le 62 oggetto di indagine (42 delle quali con la Juventus protagonista).