Il difensore del Torino Gleison Bremer è un obiettivo di mercato della Juventus ma non solo. Sul giocatore ci sarebbero anche Milan e Inter. Tuttavia stando a quanto riporta Sportmediaset la Juventus potrebbe avere una carta in più: Rolando Mandragora. Il giocatore è attualmente in prestito dai bianconeri ai granata. La valutazione di Bremer dovrebbe non essere inferiore ai 40 milioni di euro. In estate si capirà il futuro del difensore dei granata.