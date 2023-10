Se in estate il rinforzo di qualità a centrocampo era già un obiettivo, adesso è diventato una necessità visto quanto successo con Paul Pogba e la situazione di Nicolò Fagioli. "ll mercato di gennaio non è facile, ma a volte ci possono essere delle opportunità", ha detto Cristiano Giuntoli dal palco del festival dello Sport a Trento. Opportunità che più concretamente significano operazioni in prestito con riscatto obbligatorio in estate.Per quanto riguarda il fratello di Marcus, attaccante dell'Inter, ci sono due controindicazioni: il prezzo alto e la concorrenza. Thuram rappresenta per Allegri e la dirigenza il profilo ideale.che piace ai francesi. Proseguono i contatti come riporta Tuttosport non solo per Thuram ma anche per altri giocatori.LE ALTRE OPZIONI - Una pista da seguire è quella che porta aIl centrocampista dell'Udinese è stato protagonista del mercato estivo con il mancato passaggio all'Inter e piace alla Juve per diversi motivi. Il prezzo, visto che l'Udinese aveva accettato un prestito oneroso con riscatto per un titolale di 20 milioni, l'età, considerando che ha solo 21 anni e anche il fatto di aver già esperienza nel campionato italiano. Più complicato, almeno nel mercato invernale, arrivare adil Monza non ha intenzione di lasciarlo partire a metà campionato. E infine c'è Hojbjerg, che il Tottenham potrebbe davvero cedere in prestito. In questo caso, dubbi legati all'ingaggio del giocatore e all'impatto di un giocatore che non conosce la Serie A.