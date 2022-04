Come racconta La Gazzetta dello Sport, si potrebbe proseguire su questo modulo. Il 4-2-3-1 permette a Max di sfruttare tutto il suo potenziale offensivo e sembra la soluzione più logica per il finale di stagione, soprattutto in questa fase di coperta corta in mezzo. Allegri però ha anche una carta a sorpresa da poter utilizzare in mezzo: Danilo ha già fatto il centrocampista in più di un’occasione, dimostrando affidabilità e visione di gioco.