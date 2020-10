è un altro giocatore rispetto a quello visto l’anno scorso. Anche lui ha beneficiato dell’arrivo di Pirlo, che gli ha cucito addosso il ruolo di trequartista che interpreta come ai tempi dell’Arsenal. Tagli, assist e coperture difensive, il padrone della trequarti è il gallese, e cercherà di farlo anche contro il Barcellona. Ramsey ha voluto dare la carica in vista del big match di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì sera, postando una foto sui social: “Fidati del processo. Mercoledì big match”.