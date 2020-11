“La verità. Nato per questo”. Così Dejan Kulusevski suona la carica sui social, attraverso una foto su Instagram che lo ritrae sinuoso tra le maglie del centrocampo della Lazio. Domenica lo svedese ha sfoggiato tutto il suo repertorio, incutendo terrore ai biancocelesti con i suoi terribili strappi palla al piede, che abbassavano il baricentro avversario e non di poco. Adesso testa alla sua Svezia e alla Nations League, poi di nuovo al mondo Juventus. Perché a vederlo giocare, sembra veramente nato per questo, per il calcio.