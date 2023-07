Federico Gatti è tra i giocatori rientrati alla Continassa per iniziare la stagione 2023/2024. Il difensore bianconero ha pubblicato sui social una foto dell'allenamento con un messaggio: "Carico per la nuova stagione, con la stessa cattiveria di sempre". Sarà una stagione importante per l'ex Frosinone, che dovrà confermare la titolarità guadagnata nella parte finale dell'ultimo anno.