Patriceè a. Come già annunciato, l'ex terzino bianconero sarà presente questa sera all'perin una nuova veste, quella di commentatore della partita diper Amazon Prime Video. Il suo arrivo in città, a bordo di uno speciale taxi tappezzato di autografi di giocatori, è in perfetto stile: proclamando entusiasta il suo amore per la Juventus ("Fino alla fine!", ha detto più volte), in un video su Instagram il francese ha tranquillizzato i tifosi e si è raccomandato con i componenti della squadra per il match che inizierà tra poche ore, chiedendo a tutti "positività". "L'ultima volta che sono venuto all'Allianz Stadium - ha poi ricordato - è finita 3-0 contro l'!".