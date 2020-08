Tra i tanti giocatori della Juventus che oggi hanno fatto sentire via socialin questo primo giorno di ritiro agli ordini di mister Pirlo, c'è. Il difensore è particolarmente motivato, visto che dopo il grave infortunio patito a inizio anno ha ora l'occasione di conquistare il suo posto nella difesa bianconera. Demiral ha postato una storia su Instagram con una sua foto in azione durante l'allenamento, e la scritta in turco "başladık", "Abbiamo cominciato".