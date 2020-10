1









Bonucci alza il pollice. Dà l’ok, è pronto a riprendersi la scena. A partire dalla Nazionale, dopo che la Juventus ha annunciato la fine dell’isolamento fiduciario dopo l’ok dell’ASL. Lui e il compagno Chiellini sono attesi al ritiro di Coverciano, poi faranno ritorno a Torino per prepararsi al prossimo impegno di campionato. Perché Bonucci vuole e deve dare risposte dopo la prestazione negativa contro la Roma. Ma lui sa come si fa, alzando il pollice in allenamento e mostrandosi determinato.