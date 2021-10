. Un'emozione che fa salire l’attesa per una serata coinvolgente, una lenta risalita dal’inferno della pandemia che porta Juventus-Roma di domenica sera ad essere un piccolo grande evento storico. Da ieri pomeriggio la Juventus ha messo in vendita i biglietti che si sono aggiunti ai 20.000, dopo il via libera del decreto 139 dell’8 ottobre. I prezzi vanno dai 52 del secondo anello Sud e Nord ai 185 del primo anello centrale Est. E non è ancora detto che vengano venduti tutti i tagliandi, anche se nelle ultime ore si è registrata una accelerazione della vendita, come riporta Tuttosport. La Juve spera di ritrovare i suoi tifosi e il tutto esaurito, così da avere un vero uomo in più dalla propria parte.