Sami Khedira, ormai è arcinoto, è un giocatore della Juve, dentro la Juve... ma fuori dalla Juve. Il centrocampista tedesco, che il club bianconero spera di far partire nella prima finestra di mercato disponibile, non può essere considerato parte dell'organico a disposizione di Andrea Pirlo, tuttavia finché resta un tesserato giustamente si allena come tutti gli altri. E continua a dar bella mostra di questo sui social. Khedira ha infatti diffuso sui propri social una foto della sessione di stamattina pre-Ferencvaros, e l'account Twitter della Juventus l'ha ritwittata.