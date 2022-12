. Infatti, non è stato influenzato dalla richiesta di riapertura dell’indagine da parte della Procura FIGC sul caso plusvalenze, visto che le azioni hanno chiuso in crescita del 4,86% a 0,3148 euro per azione. Il motivo? Ancora le ipotesi di delisting che aleggiano sulla Juventus nelle ultime settimane. Come scrive Calcio&Finanza, le ipotesi di delisting, emerse nei giorni scorsi, comporterebbero per Exor (holding degli Agnelli-Elkann e azionista di maggioranza del club bianconero) un esborso che, secondo gli analisti, potrebbe aggirarsi tra i 250 e i 300 milioni di euro.