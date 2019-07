La Juventus si prepara ad assestare l'allungo decisivo per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è ad un passo dai bianconeri. Nel frattempo, però, i campioni d'Italia si godono un altro successo: il titolo in Borsa è tornato a salire, eguagliando i livelli del tormentone Guardiola. L'arrivo di Sarri a metà giugno aveva fatto calare drasticamente le quotazioni. Ora, però, l'imminente accordo con l'Ajax per De Ligt sta facendo schizzare in alto il titolo della Juve, attualmente a quota 1.5855 euro. La Vecchia Signora chiuderà la giornata in Borsa con un significativo 3%.