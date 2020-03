Ci sono tanti fattori a determinare il calo della Borsa dell'ultimo periodo, ma il principale è senza dubbio l'incertezza relativa alla fine del Coronavirus. Allarme che non accenna a rientrare, e che rovina gli affari di tutti. Per tutti.



ANCHE LA JUVE - Anche i bianconeri non sono esenti da questo contraccolpo numerico: ieri mattina, il titolo in Borsa ha segnato l'ennesimo calo. Stavolta è stato un -3,29%, ma ha portato il titolo in area 0,90 euro. Che è il minimo rispetto all'autunno 2018, a Cristiano Ronaldo appena acquisito. Insomma, altri tempi e altre aspettative.



I BIGLIETTI - Avanza anche la preoccupazione per i biglietti da rimborsare: adesso è ufficiale, Juve-Inter e Juve-Milan saranno a porte chiuse. Pure la sfida con il Lione non vedrà tifosi allo Stadium, ed è un altro danno. La società intanto potrebbe appellarsi all'articolo 6 secondo cui non sarebbe tenuta a ripagare i tagliandi già venduti, ma il Codacons minaccia provvedimenti: "E’ evidente che, in caso di limitazioni al pubblico per gli incontri calcistici, chi ha in mano biglietti e abbonamenti ha diritto al rimborso, al pari di quanto sta avvenendo per biglietti aerei e pacchetti vacanza non usufruiti a casa del coronavirus", le parole di Rienzi, presidente.