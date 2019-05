di Andrea Menon

Su e giù, tra notizie e indiscrezioni. L'oscillazione del titolo in Borsa, come sempre, dipende dalle ultime novità dal mondo bianconero, tra risultati sul campo e mercato. E in questo caso il titolo parla chiaro: +6%. Proprio come successo lo scorso anno prima dell'acquisto di Cristiano Ronaldo, tanto che la Juventus ha dovuto emettere un comunicato per evitare le accuse di "aggiotaggio", la Borsa bianconera è cresciuta notevolmente nelle ultime ore, in particolare da quando in città è iniziata a circolare la voce di un Pep Guardiola vicinissimo alla firma con il club juventino. LA SITUAZIONE - Dopo settimane di calo e di stallo dopo l'eliminazione dalla Champions League, che avevano portato il titolo bianconero da 1.71 euro ad azione a 1.19, infatti, la Borsa juventina ha ripreso a crescere dal giorno successivo all'annuncio dell'addio di Massimiliano Allegri. Lì, si era registrato un +1,72%, con quota 1,37. Oggi, il titolo ha già raggiunto il +6%, toccando 1.4475 euro ad azione. In un anno il valore globale è cresciuto di circa il 130%. Insomma, è facile intuire per chi facciano il tifo gli investitori...