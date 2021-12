"Voglio parlare chiaramente. Oggi come oggi, è facile parlare di attaccamento alla maglia, più difficile dimostrarlo. Alcuni sono più attaccati al proprio procuratore che non alla maglia. Dybala è il nostro numero 10, de Ligt un grandissimo difensore. Devono fare il loro lavoro, i nostri rapporti con loro sono sereni. Dybala ha avuto parecchi problemi ma quando ha giocato ha fatto bene. Quello che de Ligt ha fatto è davanti gli occhi di tutti, i rapporti sono sereni e quando sarà il momento parleremo".Queste le parole di Maurizio, interpellato da Dazn rispetto alle situazioni contrattuali di. Parole che sono destinate a far discutere e che hanno già infiammato i tifosi bianconeri sui social.