Se nella trasferta di Bologna ci si aspettava un cambio di rotta da parte della Juventus, possiamo ampiamente dire che questo non si è verificato. I bianconeri non riescono, infatti, a dare un cambio di inerzia a quello che è il finale di una stagione iniziata nella bufera e che si sta concludendo in tempesta. Già, perchè se la riassegnazione dei 15 punti aveva fatto respirare una forte boccata di ossigeno in tutto il popolo juventino, i 4 risultati consecutivi senza vittorie hanno allo stesso tempo ridato vita alle insegutrici, che ora hanno accorciato la classifica di diversi punti, dato che le milanesi e la Roma che si trovano appena 3 punti dietro alla Vecchia Signora.- Questo è anche frutto di un crollo avvenuto nella linea difensiva, che fino al mese scorso si presentava come la seconda miglior difesa del nostro torneo, ma che nel mese di aprileNumeri chiaramente contrastanti e che non solo fanno presagire ad un calo fisico, ma anche e soprattutto mentale. Chiaramente la stanchezza fisica sta facendo il suo corso su giocatori come, che sono stati chiamati in causa praticamente in quasi tutte le partite disputate dalla Juventus, con l'ex City che si sta rivelando il giocatore più utilizzato da Max Allegri (47 presenze).- Oltre alla condizione fisica, uno dei motivi che fa vacillare la retroguardia bianconera è anche quello dell'ampio e frequente turnover utilizzato da Allegri nel corso della stagione, dove fino ad ora non si è mai vista per due volte la stessa formazione e che nell'ultimo mese non ha mai schierato la stessa linea di difesa. Rammarico che cresce se facciamo un tuffo nel passato di qualche anno, dove la Juve che vinceva tutto in Italia e arrivava due volte in finale di Champions faceva della difesa proprio il suo, con la celebre(Barzagli-Bonucci-Chiellini) che era la base solida sul quale costruire e far ruotare gli altri 7 giocatori in campo, Buffon escluso. Ora di quella solidità è rimasto ben poco e non ci soffermiamo a fare paragoni tra i vari componenti, ma serve inevitabilmentese si vuole condurre la nave fino alla porta di accesso sull'Europa che conta.