Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, Andrea Agnelli "non si è certo pentito di aver investito a gennaio 80 milioni (bonus compresi) per strappare il serbo alla Fiorentina". Vlahovic, per personalità, leadership, voglia e faccia tosta ha fatto già un piccolo miracolo: sembra giocare nella Juve da anni, non da giorni. "La squadra si appoggia a lui, lo va a cercare più con lanci lunghi che con il fraseggio ( un aspetto d a migliora re ...) e Dusan è sempre capace di fare la cosa giusta".