Dopo la conferenza stampa della vigilia di Juventus-Porto, che vi abbiamo prontamente documentato su IlBianconero.com Andrea Pirlo ha avuto modo di parlare anche a Sky Sport: "Non bisogna sbagliare l'approccio, conosciamo l'enorme importanza della partita e sappiamo che ci giochiamo una qualificazione in Champions League, torneo che dà sempre sensazioni particolari. Dovremo affrontare il match nel migliore dei modi, con grande attenzione e lucidità, perché è una partita che speriamo duri 90' e dovremo restare in gara fino alla fine senza frenesie. Bonucci, Arthur e Chiellini non sono al 100% ma è già tanto poterli mettere nella lista dei convocati, ma per fortuna ho un giorno ancora per decidere tutto. Inter-Atalanta la guarderò sul divano da disinteressato (sorride, ndr)".