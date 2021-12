Le parole di Chiellini a Sky Sport: "Quanto riuscirò ad andare avanti? Parlare di "molte" stagioni forse è un po' troppo. Ho imparato a vivere alla giornata, anche perchè poi magari ti capita un infortunio, come quello successo a me due anni fa, nel momento migliore della carriera, che ti stronca. Un infortunio a questa età vale il triplo, neanche il doppio: poi si fa più fatica a recuperare, non è facilissimo ritrovare un equilibrio. Finchè riesco a mantenere un buon rendimento vado avanti con piacere perchè mi diverto, questa è la verità. La cosa bella sarebbe riuscire a capirlo un attimo prima, ma non è semplice, l'ho visto in tanti miei colleghi. La battuta l'ho già fatta, speriamo di andare avanti come Gigi Buffon, di giocare fino a 50 anni".