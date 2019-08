Il, che può ancora sparire. La maglia che è stata di Sivori, vestita da Michel Platini, da Roberto Baggio, da Alessandro Del Piero. E da Dybala, subito dopo Pogba che l'aveva a sua volta ereditata da Carlitos Tevez. Insomma, gli ultimi colpi da 10... poi ceduti. Un po' per esigenze, un po' per scelte. La Juventus non riesce a trovare continuità alla sua maglia più prestigiosa: è il destino di un numero magico, però discontinuo. Che, soprattutto, resterà vacante fino a prova contraria. La Juve proverà a fare il gran colpo, magari sognando un gradito ritorno ( Pogba? ). Ma la 10 continua con la sua 'maledizione'...