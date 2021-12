Il gol, l'urlo liberatorio, la standing ovation dei tifosi, il riconoscimento di migliore in campo.E punisce di nuovo il, la sua vittima preferita in Serie A, che ha colpito quattro volte in otto match disputati. La rete era proprio quello che mancava all'esterno offensivo della, che già da diverse partite, per la verità, stava dimostrando di essere in forma a livello fisico e mentale, abbastanza sicuro di sè da prendere in mano la squadra e "rischiare la giocata". Forte, probabilmente, anche della fiducia di Massimiliano, verso il quale non ha mai nascosto di nutrire a sua volta una grande stima.per lui - tra Salernitana, Genoa, Malmö e Bologna - rimasto a secco solo contro il Venezia quando i bianconeri non hanno saputo andare oltre l'1-1. Questa sera, finalmente, il gol. Voluto, agognato e cercato dal 26 luglio 2020. Trovato all'83' grazie a uno splendido diagonale di sinistro dopo un passaggio perfetto di, a riscattare quella preziosa occasione sprecata in precedenza su una larga concessione fuori area dei rossoblù. Digiuno interrotto, dunque, per il numero 20, che nel post partita si è detto "felicissimo", parlando con la consapevolezza di chi conta di essersi lasciato un periodo non facile alle spalle e di poter dare ancora di più a questa Juve, che un "Berna" così se lo tiene più che volentieri. Sperando di non dover attendere un altro anno per vederlo esultare ancora...