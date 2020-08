La Juventus stamattina ha pubblicato su Twitter una foto per lanciare un messaggio di determinazione e incoraggiamento in vista della gara di Champions League contro il Lione di stasera. Come soggetto della foto, il club bianconero ha scelto un giocatore inaspettato, che stasera partirà quasi sicuramente dalla panchina: Merih Demiral. Una scelta interessante da parte della Juve, quasi a voler sottolineare che sì, ci sono gli undici giocatori che andranno in campo, ci sono le superstar, ma è tutta la squadra a conseguire sogni e risultati. Ed è un bel riconoscimento per Demiral, vittima quest'anno di un brutto infortunio.