Domenica toccherà anche a Juan Cuadrado. L'esterno bianconero è pronto a partire titolare da Juve-Sampdoria e nell'idea di Pirlo è tra gli uomini fondamentali. Il motivo? Nel 3-5-2 juventino, Juan è stato il più presente già contro il Novara. Ha servito McKennie, ha combinato con Ronaldo, ha sfiorato anche il gol (ottima parata di Lanni). Si è fatto vedere in fase offensiva e non è crollato in quella difensiva, dov'è migliorato tantissimo nelle ultime due stagioni. Pirlo, con lui, riesce a giocare a quattro e a tre in fase d'impostazione; Pirlo, con lui, adotta perfettamente l'idea di gioco che ha avuto sin dal giorno zero in bianconero.